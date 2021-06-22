В Нью-Йорке сегодня состоятся демократические праймериз на выборах мэра

Тот, кто их выиграет, и возглавит мэрию крупнейшего города США — республиканцы в ультрадемократическом Нью-Йорке традиционно не имеют шансов на победу.

На то, чтобы сменить действующего мэра Нью-Йорка, ультралевого демократа Билла Де Блазио, который не идет на перевыборы, претендуют восемь демократических кандидатов — включая кандидата от Демпартии на выборах президента-2020 предпринимателя Эндрю Янга, которого в этой гонке поддержали профсоюзы капитанов полиции и пожарных Нью-Йорка. За пост мэра борется Рей МакГуайер, мать убитого в 2014 году полицейскими при задержании чернокожего жителя города Эрика Гарнэра (за продажу поштучно сигарет из пачки — полицейские задушили Гарнэра ошейником для задержаний). Кандидатуру МакГуайэер поддержали музыкант Jay-Z и режиссер Спайк Ли. Главная газета города — и всей страны, Нью-Йорк Таймс официально поддержала Кэтрин Гарсию, бывшего члена комиссии санитарного департамента города. Опросы показывают, что больше всего, после пандемии коронавируса и восстановления экономики, жителей Нью-Йорка беспокоит уровень преступности (за год число ограблений в городе выросло на 46%, инциденты со стрельбой — на 73%), доступное жилье и расовая несправедливость. На уровне политических предложений борьба развернулась между умеренными демократами и прогрессивными, из числа ультралевого крыла Демпартии. Выборы мэра Нью-Йорка состоятся в ноябре.

Пресса не берется предсказать ничью победу на выборах мэра Нью-Йорка, а результаты праймериз могут быть известны только в июле из-за ранжированного голосования — когда подсчет голосов проводится раундами, с исключением в каждом раунде последнего кандидата, при условии, что никто не набрал 50% голосов.