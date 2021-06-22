Правительство Испании помиловало осужденных ранее лидеров каталонских сепаратистов, несмотря на массовые протесты, сообщают зарубежные издания. С подробностями — Ринат Валиулин.

Как передает корреспондент Би-би-си в Мадриде, решение кабинета министров было заранее подготовлено и давно обсуждалось. Председатель правительства Педро Санчес пошел на это, несмотря на массовые — в несколько десятков тысяч человек — уличные протесты и, в целом, негативную оценку общества: газета Мундо, заказавшая соответствующий опрос, сообщает, что против помилования высказались более 60 процентов населения страны. Не одобрили решение премьера и некоторые сторонники независимости Каталонии, которые продолжают настаивать на том, их лидеров нельзя было сажать в тюрьму за политическую деятельность. Би-би-си напоминает, что девять человек из числа руководства Каталонии после проведенного в 2017 году в одностороннем порядке референдума и провозглашения независимости региона от Испании были арестованы. Позже они получили длительные тюремные сроки. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон бежал от суда в Бельгию, где вплоть до сегодняшнего заявления ожидал судебного решения о его экстрадиции.

Испанские СМИ цитируют выступление председателя правительства Испании, который подчеркнул, что, цитата, “ чтобы договориться, почти всегда кто-то один должен сделать первый шаг”. Наблюдатели отмечают, что в этом году сепаратистские политические силы в Каталонии снова выиграли местные выборы, однако их ведущая сила, Левые республиканцы сейчас ведет себя более умеренно и планирует добиться независимости через переговоры с Мадридом и последующий референдум, который бы признала как Испания, так и международное сообщество.

Аргентинская газета Кларин обращает внимание на то, что помилование — не синоним амнистии: освобождаемые политики остаются виновными в подстрекательстве к мятежу и нецелевом расходовании средств при проведении плебисцита; им будут запрещены любые призывы к отделению Каталонии от остальной части Испании.

Осужденный на 13 лет тюрьмы бывший вице-президент и экс-лидер партии Левые республиканцы Каталонии Ориол Жункерас также покинет свою тюрьму в окрестностях Барселоны, однако он не сможет избираться или назначаться на какую-либо политическую должность до 2031 года.