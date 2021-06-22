Сборная России по футболу, которая накануне проиграла команде Дании со счетом 1:4, вернулась в Москву рано утром

Рейс из Копенгагена приземлился в Шереметьево около пяти часов. Как сообщает сайт Спортс.ру, наших футболистов встречали только сотрудники силовых структур.

Никаких болельщиков не было, журналистов к игрокам не пропустили. Сборная России, проиграв Дании, лишилась возможности продолжать свое участие в Чемпионате Европы. Капитан сборной Артем Дзюба извинился перед болельщиками.

Главный тренер команды Станислав Черчесов после игры не был склонен драматизировать ситуацию.

Станислав Черчесов является одним из самых высокооплачиваемых тренеров на Чемпионате Европы. Его зарплата 2,5 млн евро в год почти в 10 раз больше, чем у тренера сборной Дании.

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале сказал, что Черчесова нужно отстранить от работы.

Среди болельщиков-москвичей, с которыми сегодня говорил наш корреспондент, нашлось много тех, кто поддержал бы отставку Черчесова.

Российский Футбольный союз в ближайшее время проведет заседание исполкома, на котором оценит результат сборной России на Чемпионате Европы.

Ранее президент РФС Александр Люков признал, что выступление наших футболистов неудовлетворительные, но говорил, что кадровые выводы делать рано.

Что касается датской сборной, то ее главный тренер Каспер Юльманн после игры не скрывал радости.

Теперь сборная Дании готовится к матчу с Уэльсом 26 июня.

