Россия возобновила авиасообщение с Турцией

Сегодня туда совершили около 80 рейсов, в том числе из России их выполняют более 10 перевозчиков. Полеты разрешены в пять турецких городов, среди них Стамбул, Анкара и Анталья. Туроператоры сообщают о полной загрузке рейсов.

Некоторые туристы рассказали телеканалу РБК%, что перебронировали свои путевки.

В Ассоциации туроператоров России считают, что до конца сентября в Турции смогут отдохнуть до 3 миллионов россиян. Наши граждане предпочитают проводить отпуск за рубежом, так как отечественные курорты не способны обеспечивать сервис на должном уровне, — сказала Эху пресс-секретарь Ассоциации Ирина Тюрина.

Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов в эфире телеканала РБК отметил, что по сравнению с прошлым годом рейсов пока мало.

Некоторые СМИ утверждают, что туры в Турцию подорожали на 20% после объявления об открытии страны для туристов. Это не удивляет главу компании Спейс Трэвэл Артура Мурадяна.

Некоторые туроператоры объясняют подорожание отдыха в Турции скупкой дешевых объектов размещения. Туристическое импортозамещение в России потерпело сокрушительное фиаско, — пишет сегодня газета «Московский комсомолец».