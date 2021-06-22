Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве вводятся новые ограничения

Уже с сегодняшнего дня нельзя проводить концертные, зрелищные и спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек. С начала следующей недели для посещения заведений общепита нужно будет иметь специальный QR-код. Его смогут получить те, кто , сделал прививку от короанвируса, переболел и имеет антитела, либо нужно будет предъявить ПЦР –тест, действительный в течение трех дней. Это касается как взрослых, так и детей.

Вице-мэр Анастасия Ракова утверждает, что получить QR-код легко.

По словам Раковой, для тех, у кого нет московской прописки или полиса, нужно заполнить специальную форму на сайте mos.ru.



Московские власти допускают возможность оказания материальной поддержки бизнесу, однако конкретные программы пока не разрабатываются – сказал Эху руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Немерюк отметил, что закрывать торговые центры столичные власти пока не планируют.



Новые ограничительные меры, которые касаются кафе и ресторанов сильно ударят по этому бизнесу, — сказал Эху омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.



Ревакцинация в Москве может быть запущена через несколько дней. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Также работа прививочных пунктов в столичных поликлиниках продлевается до 22 часов.



По словам Хрипуна, вакцинацию из-за индийского штамма коронавируса необходимо провести быстро При этом власти Москвы подчеркивают, что коек в больницах Москвы пока достаточно.



Кремль поддерживает меры московских властей в связи с пандемией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их решительными. Ранее Песков назвал очевидной ситуацию, при которой граждане без антител к коронавирусу будут ограничены в правах. Песков считает, что все проблемы, связанные с вакцинацией, должен рассмотреть оперативный штаб.