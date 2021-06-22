Немерюк: С жалобами при отсутствии QR-кодов в личном кабинете после вакцинации можно будет обратиться в колл-центр

С жалобами о ложной информации в связи с вакцинацией, или при отсутствии QR-кодов в личном кабинете, можно будет обратиться в оперативный колл-центр. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Алексей Немерюк.

«Будем решать их оперативно. Будет работать колл-центр, куда можно будет обратиться и эти вопросы оперативно выяснять, почему не появился QR-код и как его можно получить», — сказал он.