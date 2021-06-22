Немерюк: Рестораны и кафе будут сами обеспечивать проверку наличия QR-кодов на входе в заведение

Как рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра, руководитель столичного Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы», при введении системы QR-кодов рестораны и кафе должны сами обеспечить проверку его наличия.

«Там простая технология, там никакие затраты дополнительные не нужны. Там стоит охрана или служба безопасности, наводится любым устройством — это может быть планшет или смартфон — на QR-код, где будет высвечиваться информация о том, что QR-код действительный, а посетитель предъявляет документы, удостоверяющие личность. И при наведении на QR-код не вся информация раскрывается, только последние цифры паспорта и ФИО в зашифрованном виде, но можно определить по каждому предъявителю, его этот QR-код или не его», — рассказал глава департамента.

Ранее было принято решение, при посещении заведения общественного питания нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий наличие защиты от COVID-19, бумажные справки или сертификаты в кафе и ресторанах принимать не будут.