Немерюк: Для получения QR-кода после первой дозы прививки нужно сдать ПЦР

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель столичного Департамента торговли и услуг города, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Алексей Немерюк.

На вопрос, можно ли получить QR-код тем, кто сделал первую дозу вакцины, но не успел вторую, А.Немерюк сказал:

«Нет, нельзя. В данном случае можно сделать ПЦР, либо дождаться введения второго компонента. А кто не делал еще ни первую, ни вторую, я полагаю, что в ближайшее время можно будет прививаться «Спутником-Лайт» однокомпонентным», — сказал он.

Если человек переболел бессимптомно и нигде эта информация не задокументирована, А.Немерюк предложил сделать ПЦР, чтобы свободно посещать то или иное мероприятие.

Также глава департамента отметил, что, если человек переболел коронавирусом в Московской области, вся информация будет появляться на Госуслугах, и получить QR-код не составит труда.

«Вся информация есть на федеральных госуслугах. Сейчас если вы заходите в личный кабинет на госуслугах, то там у вас информация отображается и QR-коды там есть, что вы либо переболели в течение последнего времени, либо вы привились. Эта информация оперативно появляется в личном кабинете». – отметил он.