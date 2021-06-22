Российский футбольный союз рассмотрит в ближайшее время результаты выступления сборной на чемпионате Европы

Дату заседания в организации пока не называют. На нем планируют также дать оценку работы тренерского штаба. Россияне завершили выступление на первенстве, не пройдя дальше группового этапа. Накануне команда проиграла сборной Дании со счетом 1:4. В В свою очередь, главный тренер Станислав Черчесов назвал матч против Дании лучшим по качеству, но, по его мнению, на результат повлияла слабая реализация моментов.

