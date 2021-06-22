Уволенный из специализированной школы при МГУ учитель подал в суд на интернет-издание «Проект»

Сергей Сергеев направил иск о защите чести и достоинства после публикации статьи, в которой ряд его выпускников обвинили бывшего преподавателя в домогательствах, пишет интернет-издание «МБХ.Медиа». Также ответчиком стала автор публикации Юлия Лукьянова. Сама она сказала, что пока не получала извещений из суда. Сергеева уволили уже на следующий день после выхода статьи. В сам учебно-научный центр при МГУ, как писал «Проект», приходила полиция.
2021-06-22T17:31:38+03:00
2021-06-22T17:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 22 июня 2021
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