Уволенный из специализированной школы при МГУ учитель подал в суд на интернет-издание «Проект»

Сергей Сергеев направил иск о защите чести и достоинства после публикации статьи, в которой ряд его выпускников обвинили бывшего преподавателя в домогательствах, пишет интернет-издание «МБХ.Медиа». Также ответчиком стала автор публикации Юлия Лукьянова. Сама она сказала, что пока не получала извещений из суда. Сергеева уволили уже на следующий день после выхода статьи. В сам учебно-научный центр при МГУ, как писал «Проект», приходила полиция.