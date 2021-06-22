Немерюк: Московские власти допускают возможность оказания материальной поддержки бизнесу

Как сказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы», есть возможность материальной поддержки бизнесу, однако конкретные дополнительные программы пока не прорабатываются.

«Такой вариант конечно есть, при этом меры поддержки, которые действовали в прошлом году, когда рестораны были закрыты, помогли им выжить, у нас сеть общепита восстановилась практически, а у многих ресторанных сетей даже возросла выручка по отношению к 2019 году», — сказал он.

По словам А.Немерюка, обращений от бизнеса на сегодняшний день не поступало.

«В настоящее время пока обращений нет от бизнеса, когда они поступят, мы их обязательно рассмотрим», — сказал он.