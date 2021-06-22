Немерюк: Для посещения ресторанов детям также понадобится предоставление QR-кода

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», как москвичи могут посещать рестораны с детьми.

«Если ребенок переболел и информация есть в системе, то соответственно появится QR-код в личном кабинете. Если не болел, то можно сделать ПЦР и с этими данными попасть в ресторан», — сказал А.Немерюк.

Санитарно-эпидемиологические ограничения, обязательные для общественных зон в Москве, не будут действовать для тех ресторанов и кафе, куда пускают только вакцинированных от COVID-19 посетителей.