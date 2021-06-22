Организаторы просветительской акции «Тотальный диктант», впервые за 4 года остались без президентского гранта

Соответствующий фонд отказал в финансировании, Организаторы «Тотального диктанта Ольга Ребковец сказала «Эху», что в Отказ в финансировании Ребковец связала с тем, что на «Тотальном диктанте» этого года автором текста был Дмитрий Глуховский, она назвала это решение политическим. Ранее о сотрудничества с организаторами диктанта отказалось федеральное агентство по делам соотечественников за рубежом. Организаторы и сам писатель Глуховский также связывали это решение с выбором автора текста для диктанта.

