Общее число заболевших коронавирусом в Москве за три недели выросло вдвое, признают в мэрии

Всему виной невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности и ношением масок, низким процентом вакцинации и новой мутацией вируса, сказала вице-мэр Анастасия Ракова. В этой связи со следующей недели в городе ужесточают некоторые ограничения. В частности, допуск в рестораны или кафе будет разрешен только тем, кого в столичном руководстве считают обеспеченными защитой от коронавируса. Это вакцинированные, переболевшие в последние полгода или сдавшие тест за три дня до посещения заведения, пояснила Ракова. При этом следует еще получить специальный код. В частности, это можно будет сделать с помощью электронной медкарты, пояснила вице-мэр.

Подавляющее большинство новых случаев заражения, по словам Раковой, связано именно с индийской мутацией. Кроме того, власти Москвы рекомендуют всем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел полгода назад, вновь сделать прививку.