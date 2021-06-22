Выступление сборной России на Евро-2020 обсудят на внеочередном исполкоме РФС в ближайшее время — союз

Российский футбольный союз (РФС) в скором будущем проведет внеочередное заседание исполкома, на котором

обсудит выступление сборной России и работу тренерского штаба на Евро-2020, сообщает служба коммуникаций РФС.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут

результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены

исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — говорится в сообщении.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и победила Финляндию (1:0). Заняв четвертое место в группе, она не смогла попасть в плей-офф и покинула турнир.

В ночь на вторник, после окончания матча Россия — Дания, глава РФС Александр Дюковь подчеркнул, что по горячим следам кадровые выводы делать неправильно, результат сборной на Евро-2020 он назвал неудовлетворительным.

В свою очередь, Черчесов назвал матч против Дании лучшим по качеству, но, по его мнению, на результат повлияла слабая реализация моментов.