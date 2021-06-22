Новое распоряжение о правилах посещения столичных общепитов разорит ресторанный бизнес – омбудсмен ресторанного рынка

Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Так он прокомментировал информацию, что с 28 июня посещать столичные заведения общепита смогут только посетители, у которых есть антитела к коронавирусу.

«Ничего хорошего, потому что в этом режиме рестораны работать физически не смогут. Это совершенно очевидно. В Москве слишком мало вакцинированных, чтобы хватило на действующие рестораны. И слишком мало людей, которые имеют справки о наличии антител. Люди просто не будут ходить в рестораны, и ресторанный бизнес прекратит свое существование, по крайней мере в том виде, в котором он сейчас есть», — сказал С.Миронов.

Наличие антител будет подтверждаться специальным QR-кодом. Бумажные сертификаты и справки приниматься не будут.