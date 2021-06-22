«Тотальному диктанту» отказали в президентском гранте

Фонд президентских грантов впервые с 2017 года отказался финансировать проведение «Тотального диктанта». Как сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» учредитель и директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, отказ финансирования мог быть связан с выбором автора текста – писателем Дмитрием Глуховским, назвав это решение политическим.

«Начиная с момента начала существования фонда президентских грантов, наши заявки получали одобрения. А заявка на «Диктант-2022» одобрение не получила, она не набрала проходной балл, по оценке экспертов. Анализируя оценки, опыт наших заявок в предыдущие года, и заявка следующего года, можно сказать, что это вряд ли связано с тем, что это слабая заявка. Я могу прийти к такому выводу, что давать гранты принималось не на основе какой-то объективной оценки проекта, а на основе того, что проект вызывал неоднозначную реакцию. В прошлом году выбран был в качестве автора «Тотального диктанта» Дмитрий Глуховский. Именно этот выбор повлиял на будущее проекта в целом», — сказала она.

По словам О.Ребковец, проект «Тотальный диктант» не стал хуже, а команда проекта только накопила опыт организации.

«Сравнивая баллы за прошлый год и за этот можно увидеть, что, например, открытость организации получила меньше баллов, хотя ничего с нашей информационной политикой, ни с сайтом «Тотального диктанта» не изменилось. По-прежнему организация также открыта СМИ, и ведет открытыю информациюнну деятельность. И тоже самое можно сказать про опыт команды, который набрал на 2 балла меньше, недели в предыдущие годы, учитывая, что состав тот же, а мы получили опыт организации как минимум еще одного диктанта», — отметила она.

О.Ребковец сказала, что в следующем году мероприятие проведут, формат выберут по возможностям.