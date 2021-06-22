Датская полиция расследует акт вандализма в отношении памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене

Инцидент произошел накануне перед матчем между Данией и Россией. По данным посольства Украины, неизвестные разукрасили монумент в цвета российского флага. Между тем, как передает агентство Reuters, на игре присутствовало ограниченное количество российских болельщиков. Матч завершился победой Дании — 4:1.