Датская полиция расследует акт вандализма в отношении памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене

Инцидент произошел накануне перед матчем между Данией и Россией. По данным посольства Украины, неизвестные разукрасили монумент в цвета российского флага. Между тем, как передает агентство Reuters, на игре присутствовало ограниченное количество российских болельщиков. Матч завершился победой Дании — 4:1.
2021-06-22T16:34:34+03:00
2021-06-22T16:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 22 июня 2021
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