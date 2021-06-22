Власти Испании помиловали организаторов референдума о независимости Каталонии

Соответствующее решение в правительстве приняли единогласно. В то же время его могут отменить, если кто-либо из обвиняемых вновь совершит преступление в период от трех до шести лет, передает местное телевидение. Как пояснил премьер Педро Санчес, таким образом кабинет министров решил сделать первый шаг навстречу сторонникам отделения региона. Сами помилованные между тем сочли эту меру недостаточной и потребовали амнистии, как для тех, кто оказался в заключении, так и для тех, кто покинул Каталонию после референдума 3,5 года назад.