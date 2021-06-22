В Москве вдвое увеличили число коек для заразившихся коронавирусом

Общее число место довели до 20 тысяч, рассказали в департаменте здравоохранения. В руководстве ведомства добавили, что только за прошедшие сутки в столичные больницы поступили почти 2 тыс. пациентов с коронавирусом. В свою очередь вице-мэр Анастасия Ракова добавила, что до конца недели в столице развернут около 22,5 тысяч коек для заболевших.
2021-06-22T16:31:25+03:00
2021-06-22T16:31:25+03:00
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16:31, 22 июня 2021
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