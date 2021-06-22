Кремль считает неминуемой ситуацию, при которой граждане без антител к коронавирусу будут ограничены в правах

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос о преимуществах для россиян, получивших иммунитет к Covid-19 естественным путем, должен рассмотреть оперштаб, считает Песков.
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Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос о преимуществах для россиян, получивших иммунитет к Covid-19 естественным путем, должен рассмотреть оперштаб, считает Песков.
Вежливые сомнения в искренности и/или компетентности президента Не пытаюсь переубедить президента, хочу лишь отметить, что этой своей оценкой ему удалось оскорбить одновременно и украинцев, за которых, якобы, все сделали американцы, и Европу, не проявившую, по его мнению, собственной субъектности, и США, приписывая им то, чего они не делали…