В Белоруссии обвинение запросило 15 лет лишения свободы для бывшего председателя правления Белгазпромбанка Бабарико

В Белоруссии обвинение запросило 15 лет лишения свободы для бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его судят по статьям уклонение от уплаты налогов и легализация средств, полученных преступным путем. Бабарико арестовали в середине июня. Он уверен, что уголовное преследование связано с его выдвижением в кандидаты на пост президента Белоруссии.
2021-06-22T15:06:35+03:00
2021-06-22T15:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 22 июня 2021
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