В Белоруссии обвинение запросило 15 лет лишения свободы для бывшего председателя правления Белгазпромбанка Бабарико

В Белоруссии обвинение запросило 15 лет лишения свободы для бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его судят по статьям уклонение от уплаты налогов и легализация средств, полученных преступным путем. Бабарико арестовали в середине июня. Он уверен, что уголовное преследование связано с его выдвижением в кандидаты на пост президента Белоруссии.