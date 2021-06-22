Столичные власти сообщили, что в Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», производимая центром имени Чумакова. Запись на прививку этим препаратом приостановлена – сообщение об этом появилось на сайте мэрии города.



В настоящее время ожидаются поставки Минздравом следующей партии вакцины», — говорится в разделе сайта мэрии, посвященном вакцинации. Дополнительные объемы будут завезены вскоре, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По словам чиновника, Минздрав проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. «КовиВак» ранее был поставлен в Москву в ограниченном количестве, и данная вакцина была доступна лишь в пяти прививочных пунктах. В Центре имени Чумакова, в свою очередь, заявили, что производство и поставка вакцины «КовиВак» идет по графику. Компания-разработчик, как сообщает ТАСС, обещает, что до конца июня будет произведен и отгружен оговоренный прежде миллион доз препарата. В конце минувшей недели столичный Депздрав сообщал, что проблемы с записью на вакцинацию КовиВаком связаны с его поступлением в ограниченном количестве. По данным РБК, по состоянию на 1 июня в Москву поступило около 3 тыс. доз вакцины «КовиВак». Эта вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля, а ее промышленное производство было запущено в конце марта.

«КовиВак» — одна из четырех разработанных и зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Наиболее широкое применение на данный момент получила вакцина «Спутник».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что несмотря на высокий уровень антител, сделала экспериментальную аэрозольную прививку в нос. Она пояснила, что по сути это вторая часть вакцины Спутник. Матвиенко сказала, что состоит в группе волонтеров. Аэрозольный препарат пока не зарегистрирован официально.

Матвиенко убеждена, что вакцинироваться нужно обязательно.

Матвиенко отметила, что особая ответственность лежит на работниках сферы услуг, образовательных и медицинских учреждений.

