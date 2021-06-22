С 28 июня посещать заведения общепита смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания — привитые, переболевшие, либо с ПЦР-тестом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Власти Москвы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать QR-коды для безопасности зрителей. Предприятия общественного питания в Москве, не выполняющие требования, смогут работать только на вынос или доставку.

С 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

Решения, принимаемые в Москве по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.