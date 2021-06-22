Россия с сегодняшнего дня в полном объеме восстановила авиасообщение с Турцией, которое было ограничено весной из-а ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. О возобновлении рейсов объявили несколько авиакомпаний, в том числе Аэрофлот и Тёкиш Эйрлайнз. Недавно об этом сообщила и Азур эйр.

Туроператоры сообщают о полной загрузке рейсов. Сегодня только в Анталью должны прибыть более 12 тысяч россиян. Некоторые туристы сообщили телеканалу РБК, что заранее перебронировали свои путевки. Заплатить пришлось только за тесты на коронавирус.

Некоторые СМИ утверждают, что туры в Турцию подорожали на 20% после объявления об открытии страны для туристов. Туроператоры объясняют это скупкой дешевых объектов размещения.

