Урсула фон дер Ляйен: Более половины взрослых в странах ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса

Более половины взрослых в странах ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса, — сообщила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Полностью привиты 36%. Борьба с пандемией в ЕС находится в решающей фазе. Еврокомиссия рассчитывает в июле достичь вакцинации 70% взрослого населения и уже готовит запас препаратов для возможной ревакцинации во втором полугодии.