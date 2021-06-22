Урсула фон дер Ляйен: Более половины взрослых в странах ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса

Более половины взрослых в странах ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса, — сообщила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Полностью привиты 36%. Борьба с пандемией в ЕС находится в решающей фазе. Еврокомиссия рассчитывает в июле достичь вакцинации 70% взрослого населения и уже готовит запас препаратов для возможной ревакцинации во втором полугодии.
2021-06-22T14:33:18+03:00
2021-06-22T14:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 22 июня 2021
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