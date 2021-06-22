Депздрав Москвы: Вакцинацию из-за индийского штамма необходимо провести очень быстро

В департаменте здравоохранения Москвы считают, что вакцинацию от коронавируса из-за индийского штамма необходимо провести очень быстро. По словам главы ведомства Алексея Хрипуна, небольшое снижение показателей заболеваемости является временным. Чиновник отметил, что в Москве вдвое увеличилось количество коек для больных коронавирусом, при этом их запас еще есть.