Газета «Коммерсант» сообщила, что власти России разрабатывают программу вживления чипов в мозг человека

Согласно информации издания, проект готовит Российская академия наук.

Программа предполагает вживление в мозг человека микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств и создание изображений людей для дистанционного управления транспортом и компьютерами, которые помогают принимать решения. Новая федеральная программа получила название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», срок ее выполнения рассчитан до 2029 года. На реализацию планов потребуется 54 миллиарда рублей, сообщил источник газеты «Коммерсант», близкий к министерству образования и науки. Согласно его данным, при ведомстве создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы. Среди задач значатся подготовка схем для управления сложными системами — самолетами, атомными электростанциями и машинами. Это позволит людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, а также космосе. С помощью новых технологий создадут устройства для самостоятельного формирования целей, оценки ситуаций, с цель дальнейшего прогнозирования их развития.

Минобрнауки опровергло информацию о разработке программы по чипированию мозга. В ведомстве отметили, что такой проект считают нецелесообразным, также на него нет финансирования.