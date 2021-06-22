Туроператоры сообщают о полной загрузке первых рейсов в Турцию после возобновления авиасообщения

Вскоре самолеты на курорты республики будут летать из 32 российских городов.

12 тысяч туристов из России уже сегодня окажутся в Анталии, за день будет выполнено 44 рейса. А до конца сезона страна рассчитывает принять около 3 миллионов наших соотечественников. Путешественники отказываются от отдыха на российских курортах в пользу Турции – спрос на Крым и Краснодораский край упал на 50%. Они не дотягивают ни по уровню туристической инфраструктуры, ни по сервису, да и люди соскучились по отдыху за рубежом, поясняют в Ассоциации туроператоров России. Все больше туристов пытаются перебронировать путевки. Цены на них уже подскочили на треть. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в эфире телеканала РБК рассказал, что туры продолжат дорожать.

Тем не менее спрос остается огромным. Между тем, власти Турции отчитываются о высоких темпах вакцинации в стране, обещают соблюдение всех мер безопасности на курортах и обещают уже через неделю отменить комендантский час и разрешить междугородние поездки.

Авиасообщение с Турцией Россия приостановила в апреле, обосновав это новой вспышкой заболеваемости в стране. Позже ограничения продлили. Перевозки возобновили на фоне наводнений, из-за которых пострадали курорты Крыма.