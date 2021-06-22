По официальным данным, в России за сутки выявлено менее 17 тысяч новых случаев коронавируса, в том числе в Москве около 6,5 тысяч. Одновременно смертность достигла максимума с февраля – за сутки скончались 546 россиян.

Власти сообщили, что в России выявлен так называемый индийский штамм коронавируса. О его особенностях рассказывают зарубежные издания.

Вариант Дельта, впервые обнаруженный в Индии и теперь известный в более чем шести десятках стран, на 60 процентов более заразен, чем штамм Кент, который ранее считался доминирующим, пишет британская Дейли Экспресс. Симптомы этой новой вариации коронавируса отличны от уже известных. На заражение могут указывать головная боль, насморк, боль в горле. Среди других проявлений — нарушения слуха, расстройство желудка и тромбоз сосудов, пишет издание (перевод сайта Иносми). — Схожесть с симптомами сезонной простуды часто заставляет людей не обращать на них большого внимания, говорят вирусологи, советуя при малейшем недомогании сделать ПЦР-тест и до получения результатов оставаться дома. Для того, чтобы мотивировать людей на тестирование, власти предоставляют каждому жителю страны право на два бесплатных экспресс-теста. Газета напоминает, что в Великобритании штамм Дельта является лидирующим по количеству новых заражений. В Соединенных штатах, как отмечает сайт Нэшнл паблик радио, в целом по стране распространенность штамма Дельта пока не столь высока, за исключением регионов с низкими темпами вакцинации.

Как утверждают эксперты издания, в США индийский вариант коронавируса грозит стать доминирующим. В России заболеваемость коронавирусом резко выросла в начале июня, многие регионы объявили об обязательной вакцинации части занятых в сфере услуг, торговли, а также госслужащих.



Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о жалобах непривитых граждан на дискриминацию. В качестве примера она привела обращение сотрудников компании «Норильский никель». Работникам, которые не сделали прививку, пригрозили, что они не пойдут в отпуск летом и никогда не получат премии. По словам Москальковой, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призывает студентов вакцинироваться от коронавируса перед началом учебного года. Он рекомендует сделать прививку до 1 июля.