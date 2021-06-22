Сборная России по футболу вернулась в Москву после разгромного поражения от Дании на Чемпионате Европы

Как сообщает издание Спортс.ру, ни одного российского болельщика в Шереметьево не было. Команду встречали Росгвардия и полиция. Сборная покинула аэропорт не через общий зеленый коридор, а через вип-зал. Под охраной футболисты сели в автобус и отправились на базу в подмосковном Новогорске.

Сборная России не выходит из группы на Чемпионате Европы уже в третий раз. Вчерашний матч с Данией завершился со счетом 4:1. Капитан сборной Артем Дзюба извинился перед болельщиками.

Дзюба считает, что в поражении нельзя винить тренерский состав. Главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал матч с Данией лучшей игрой своей команды.

Черчесов один из самых высокооплачиваемых тренеров на Чемпионате Европы. Его зарплата – 2,5 миллиона евро в год, почти в 10 раз больше чем у тренера сборной Дании.

Министерство спорта совместно с Российским Футбольным союзом проанализирует итоги сборной на Евро, — сообщил министр Олег Матыцин. В свою очередь, РФС пока не планирует увольнять Черчесова с поста главного тренера, хот я считает неудовлетворительным выступление команды на Чемпионате Европы.

