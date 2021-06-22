Центр Чумакова обещает до конца июня выполнить план по производству своей вакцины от коронавируса, — передает ТАСС. Ранее сайт московской мэрии сообщил, что препарат КовиВак в столице закончился и запись на прививку этой вакциной приостановлена.
2021-06-22T13:32:15+03:00
2021-06-22T13:38:40+03:00
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13:32, 22 июня 2021
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