Туроператоры сообщают о полной загрузке рейсов в Турцию после отмены ограничений на авиасообщение

Турецкие СМИ отмечают, что только сегодня в Анталью должны прибыть более 12 тысяч российских туристов.

Россияне предпочитают проводить свой отпуск за рубежом, так как отечественные курорты не способны обеспечить сервис на должном уровне, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина.

В Ассоциации туроператоров России считают, что до конца сентября в Турции смогут отдохнуть до 3 миллионов россиян.

Авиасообщение с Турцией было прервано весной из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране.

