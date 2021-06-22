Белорусская прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка обвиняют в получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем.

15 лет заключения – это максимальный срок заключения, предусмотренный по вменяемым Виктору Бабарико статьям. Бывший банкир не признает вину ни по одному эпизоду, он отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить наказание. Выступая в суде в апреле Бабарико подчеркивал, что это уголовное преследование политически мотивировано, а его главная цель – не допустить политика до выборов президента Белоруссии. Оппозиционера задержали год назад – до регистрации кандидатов. Следствие утверждает, что на базе возглавляемого Бабарико Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Дело рассматривает Верховный суд, а это значит, что экс-кандидат в президенты будет лишен правила на обжалование решения. Адвокаты подчеркивали, что этот процесс совершенно не похож на законное разбирательство. Ранее в прениях вступила прокуратура, соратники Бабарико отмечали, что новых фактов представлено не было. Теперь очередь защиты. После этого суд удалится для вынесения приговора.

Бабарико называли одним из основных соперников Александра Лукашенко на выборах президента, которые прошли в августе 2020-го. За этот год все лидеры белорусской оппозиции либо оказались в заключении, либо вынуждены были уехать за границу