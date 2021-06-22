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13:03, 22 июня 2021

Смертность от коронавируса в России достигла максимума с февраля

За минувшие сутки по данным оперативного штаба от этого заболевания скончались 546 россиян, это более чем на сто человек больше, чем днем ранее. Растет число скончавшихся в крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге.

По показателю смертей от ковида Россия вплотную приблизилась к февральскорму пику – тогда, 11 февраля за день умерли 553 пациента с инфекцией. Всего по стране зафиксировали 16 715 новых случаев заболевания. В целом это ниже, чем днем ранее. Наибольшая заболеваемость сохраняется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В Подмосковье второй день подряд ее цифры на максимальном уровне за всю пандемию – сегодня 1871 заболевший, более тысячи и в Северной Столице. В Москве выявленных заболевших меньше, чем в понедельник, но число скончавшихся – возросло на 7 человек – умерли 86 жителей столицы. На этом фоне Росстат приводит цифры, которые свидетельствуют об избыточной смертности среди российских пенсионеров — по итогам первого квартала этого года их численность сократилась еще на 379 тысяч и такое снижение объясняется не только повышением пенсионного возраста, но и последствиями и пандемии.

Заболеваемость коронавирусом резко выросла в начале июня. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов вновь усилили антивирусные ограничения. Власти десятка областей объявили об обязательной вакцинации 60% занятых в сфере услуг.

В Кремле признают, что рсосияне, не привитые от коронавируса, так или иначе попадут в менее выгодное положение. Как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «дискриминация неминуемо наступит».

По словам Пескова, ситуация с коронавирусом требует энергичных мер. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться под угрозой поражения в правах. Москалькова сообщила, что ей поступают многочисленные жалобы на дискриминацию от тех, кто не сделал прививки.



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