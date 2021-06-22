УЕФА не разрешила радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем Чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии 23 июня. С инициативой выступил мэр Мюнхена от имени городского совета, который считает, что расизм, гомофобия, сексизм и все формы дискриминации это о дна из проблем, с которыми сегодня сталкивается футбол.
2021-06-22T12:33:41+03:00
2021-06-22T12:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 22 июня 2021
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