УЕФА не разрешила радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем Чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии 23 июня. С инициативой выступил мэр Мюнхена от имени городского совета, который считает, что расизм, гомофобия, сексизм и все формы дискриминации это о дна из проблем, с которыми сегодня сталкивается футбол.