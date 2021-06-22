В немецкой газете Die Zeit вышла статья российского президента Владимира Путина

Она называется «Быть открытым, несмотря на прошлое».

Статья Владимира Путина оказалась в несколько раз короче, чем его же текст «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованный год назад в американском журнале National Interest. Текст, как анонсировалось, приурочен к 80-летию начала Великой отечественной войны, но из двух страниц теме войны отведено лишь пару абзацев. В них президент, например, поблагодарил «союзников по антигитлеровской коалиции» за их роль в борьбе за победу. Об их вкладе Путин не упоминал в своей речи на Параде Победы, тогда внимание на это обратили многие СМИ. Далее в статье говорится о проекте газопровода «Северный поток», о деградации европейской системы безопасности, о событиях на Украине 2014 года, в организации которых Путин вновь обвинил США, а также о расширении НАТО на восток. В этой связи президент ссылается на немецкого политика Эгона Бара, предлагавшего, по словам российского лидера, после объединения Германии перестроить всю европейскую систему безопасности с участием СССР и США. Эти идеи Бара Путин уже цитировал — еще в 2016 году в интервью газете Bild. Одна из основных мыслей текста – Москва, несмотря на прошлое, выступает за восстановление партнерства с Западом. Причем Путин называет Россию европейским госдуарством.

Русскоязычная версия статьи опубликована на сайте Кремля