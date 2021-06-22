Преображенский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит иск политика Алексея Навального к СИЗО «Матросская тишина»

Оппозиционер требует отменить решение о признании его склонным к побегу.

Навального поставили на учет в феврале, спустя некоторое время после того, как Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. При этом о причинах такого решения, принятого администрацией «Матросской тишины», не сообщалось. Статус Навального как склонного к побегу распространился и на его содержание в колонии №2 в Покрове Владимирской области. Политик жаловался на то, что из-за этого его по ночам будили каждый час.

Иск он подавал и против исправительного учреждения, однако Петушинский районный суд признал постановку оппозиционера на учет в колонии законным. Кроме того, в решении утверждается, что право Навального на непрерывный восьмичасовой сон не нарушалось. Адвокаты, в свою очередь, считают, что статус склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению политика.

Ранее Навальный также жаловался на ухудшение своего состояния в колонии и объявлял голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей.