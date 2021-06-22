Образовательная акция «Тотальный диктант» осталась без президентского гранта

Это произошло впервые с 2017 года.

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец назвала решение политическим и отметила, что оно не стало неожиданностью. По ее словам, после образовательной акции этого года можно было прогнозировать любое развитие событий. Ольга Ребковец отметила, что проект очень зависел финансово от Фонда президентских грантов, и теперь нужно будет сокращать расходы и искать необходимый минимум финансирования из других источников. Заявку в фонд организаторы «Тотального диктанта» подавали на 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере 97 миллионов рублей. Ранее Россотрудничество отказалось поддерживать образовательную акцию и проводить ее в своих культурных центрах за рубежом. Это произошло вскоре после того, как автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.

Несмотря на возникшие сложности, организаторы намерены в 2022 году вновь подготовить и провести акцию.