По данным оперштаба, в РФ за прошедшие сутки выявлено менее 17 тысяч заразившихся коронавирусом

По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выявлено менее 17 тысяч заразившихся коронавирусом. Однако растет смертность: в стране умерли 546 человек, а в Москве 86.

На фоне роста заболеваемости несколько регионов, включая Москву и Подмосковье, приняли решение об обязательной вакцинации части работников сферы услуг и торговли, а также госслужащих.

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной – считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако, по ее словам, прививаться нужно обязательно.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости ревакцинации через полгода после прививки, чтобы защититься от индийского штамма коронавируса. Еще месяц назад Гинцбург говорил о том, что вакцина Спутник защищает, как минимум, два года.