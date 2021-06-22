Посольство РФ обратилось в полицию Копенгагена в связи с задержанием российского болельщика после матча Россия-Дания

Посольство России обратилось в полицию Копенгагена в связи с задержанием российского болельщика после матча Россия-Дания, — сообщает РИА Новости. Россиянина в наручниках вывели со стадиона – он пытался выбежать на поле к концу игры.

Сборная России уступила датчанам со счетом 1:4 и завершила выступление на Чемпионате Европы. Капитан российской команды Артем Дзюба извинился перед болельщиками

