Владимир Путин назвал Россию частью Европы в своей статье, посвященной 80-й годовщине нападения Германии на Советский Союз. Статья опубликована в немецком издании Die Zeit. Русскоязычная версия появилась на сайте Кремля.

Большая часть статьи посвящена развитию отношений между Россией и Европой, в частности, упоминается газопровод «Северный поток». Путин также считает, что США организовали «вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол на Украине и выход Крыма».