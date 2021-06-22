Суд Нью-Йорка вынесет наказание Брендану Ханту, признанному виновным в призывах к убийству членов Конгресса США

Суд Нью-Йорка сегодня вынесет наказание жителю Бруклина Брендану Ханту, признанному виновным в призывах к убийству членов Конгресса США. Приговор Ханту стал первым обвинительным вердиктом по итогам насильственного захвата Капитолия 6 января.

Через два дня после захвата сторонниками ДОнальда Трампа Капитолия США, 37-летний Брендан Хант разместил на ультраправой экстремисткой платформе BitChute видео под названием «Убей своих сенаторов», в котором призвал своих зрителей «вернуться в Капитолий США, когда все сенаторы и многие члены Палаты представителей вернутся туда, и на этот раз появиться с оружием». Хант также призвал свергнуть действующую власть, которую он назвал «горсткой предателей», «всадив пули в головы». Руководство США Брендан Хант называл окупированным сионистским правительством. Хант был арестован 19 января по наводке, полученной ФБР. В процессе расследования следователи обнаружили огромный массив сообщений в различных социальных сетях, с угрозами в адрес спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси, лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера; и конгрессвумен из левого крыла Демпартии Александрии Окасио-Кортез. В суде Хант пытался убедить присяжных в том, что его заявления не стоит воспринимать всерьез и что существенными факторами его поведения стали наркотики и депрессия.

На вынесение обвинительного вердикта присяжным понадобилось 3 часа. Брендану Ханту грозит до 10 лет тюрьмы.