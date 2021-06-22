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11:03, 22 июня 2021

Всё больше российских болельщиков после разгромного поражения сборной от Дании требуют уволить главного тренера

Всё больше российских болельщиков после разгромного поражения сборной от Дании и вылета из Чемпионата Европы по футболу требуют уволить главного тренера Станислава Черчесова. В Российском футбольном союзе считают, что с этим спешить не стоит.

Почти все болельщики единодушны: Станиславу Черчесову нужно искать замену. Эту позицию они высказали в экспресс-опросах в телеграм-каналах. За срочную отставку главного тренера российской сборной выступило около 90 процентов любителей футбола, пишет сетевое издание Евро-футбол.ру. Впрочем президент Российского футбольного союза считает неправильным делать кадровые выводы по горячим следам. При этом Александр Дюков назвал неудовлетворительными результаты выступления российской сборной на чемпионате Европы. Напомню, наша команда вчера проиграла 1-4 датчанам, заняла в группе последнее место и выбыла из футбольного турнира. После возвращения сборной в Москву главный тренер россиян на просьбу журналистов прокомментировать игру с датчанами ответил: «Доброе утро». Затем Черчесов зашел в автобус и не ответил на вопросы о планах на игру. Его спортивные СМИ называют одним из самых высокооплачиваемых тренеров на Чемпионате Европы. Зарплата Черчесова без бонусов два с половиной миллиона евро в год – это почти в 10 раз больше чем у тренера датчан.

В Российском футбольном союзе предложили снизить зарплаты игрокам нашей сборной. По данным журнала Forbes отмечал, что доход капитана команды, нападающего Зенита Артёма Дзюбы, в прошлом году составил почти 5 миллионов евро.


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