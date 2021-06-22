Фальков: Вакцинация студентов российских вузов от коронавируса должна проходить на добровольной основе

Во всяком случае, в этом уверяет глава министерства образования и науки Валерий Фальков.

Тема вакцинации среди студентов российской высшей школы стала одной из ключевых на итоговой коллегии министерства, где обсуждалась ситуация в завершившемся учебном году, планы на следующий и предстоящая компания по набору абитуриентов. Валерий Фальков назвал наращивание темпов вакцинации ключевой задачей, отметив, что этот процесс должен быть организован системно, последовательно и осторожно. Впрочем, каким образом активизировать процесс сказано не было, а вот слова о том, что содействие должно быть оказано по линии администрации вузов и научных центров – прозвучали. Обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях планируют за счет расширения возможностей сделать прививку, но только на добровольной основе. Совет ректоров Москвы и Московской области ранее рекомендовал столичным высшим учебным заведениям в предстоящем учебном году пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо тех, кто имеет справки о наличии антител или документы о противопоказаниях. Для остальных же должны быть предусмотрены онлайн-занятия.

В Минобрнауки отметили, что окончательное решение о том, как именно будет организован процесс вакцинации останется за руководством российских вузов. Против принуждения к вакцинации накануне выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россияне должны активно делать прививки. По словам Матвиенко, вакцинация остается добровольной, но привить необходимо 60-70% населения.

Студенты должны вакцинироваться перед началом учебного года, желательно до 1 июля, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко