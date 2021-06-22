Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года. Кроме того, с 1 июля можно будет не носить медицинские маски на улице, только в транспорте и закрытых помещениях, — передает РИА Новости.
2021-06-22T10:32:33+03:00
2021-06-22T10:47:36+03:00
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10:32, 22 июня 2021
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