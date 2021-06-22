Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года. Кроме того, с 1 июля можно будет не носить медицинские маски на улице, только в транспорте и закрытых помещениях, — передает РИА Новости.