Разработчик вакцины «Спутник» рекомендует ревакцинацию через полгода после прививки для защиты от индийского штамма

Разработчик российской вакцины «Спутник» рекомендует ревакцинацию через полгода после прививки для защиты от индийского штамма коронавируса. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал Интерфаксу, что можно повторно привиться «Спутником-лайт».

Месяц назад Гинцбург говорил о том, что вакцина «Спутник» защищает в течение, как минимум, двух лет.

В свою очередь, эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов советует сделать ревакцинацию другим препаратом.

Министерство здравоохранения России рекомендует ревакцинироваться раз в полгода во время подъема заболеваемости.