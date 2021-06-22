По данным экспертов движения «Голос» как минимум 9 миллионов россиян не смогут участвовать в выборах в качестве кандидатов, в том числе после принятия закона о запрете избираться причастным к экстремистским организациям. Большая часть лишенных пассивного избирательного права это люди со вторым гражданством или иностранным видом на жительство.

Эксперты отмечают, что российское законодательство ограничений превосходит по репрессивности советские законы, как минимум с 1961 года, когда в УК СССР было упразднено поражение в политических правах как дополнительная мера наказания.

