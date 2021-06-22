Пожар на складском комплексе на западе Московской области не удается ликвидировать вот уже более полусуток

Пожарные с вечера понедельника тушат возгорание ангаров с ацетоном, пластиком и полиэтиленовой плёнкой в подмосковном посёлке Тучково.

Для тушения открытого пламени на площади около восьми тысяч квадратных метров к полуночи в Тучково, это двадцатитысячный город в полусотне километров от Москвы, прибыл пожарный поезд. К этому времени на месте уже работали десятки машин, огонь полностью охватил помещения промышленного объекта, а едкий чёрный дым окутал весь населенный пункт и был заметен в радиусе пары десятков километров – плотный шар дыма легко можно было наблюдать от расположенного неподалёку главного храма вооруженных сил. С рассветом начала работать пожарная авиация, вертолеты забирали воду в ближайших озёрах и о частичной локализации пожара сообщили лишь к 5 утра. Впрочем, едкий густой смог был заметен из любой точки города ещё час назад, а дым расстилался над десятками окрестных дачных посёлков. В социальных сетях появились кадры падающего на садовые участки по побережью левобережного москворецкого заказника пепла в виде сгоревших пластин из поликорбаната. Утром в Тучково возникли огромные пробки из-за пожарного рукава большого диаметра, который для борьбы с огнем перебросили прямо через центральную городскую магистраль из Москва-реки. Сообщений о пострадавших не поступало.

Предварительной причиной возгорания называлась неисправность электросети. В настоящий момент окончательному тушению пожара не способствует и установившаяся в Москве и Подмосковье маловетренная погода и жара.