Росстат зафиксировал максимальное сокращение числа пенсионеров в стране за последние 2 с половиной года

Пенсионеров в России стало меньше почти на миллион 300 тысяч человек. Негативное явление наблюдается с начала позапрошлого года, уточнили в Росстате. Пенсионная реформа и эпидемия коронавируса — этими причинами федеральная служба объясняет резкое снижение числа пожилых людей. Эксперты подсчитали, что три четверти сокращения приходится на период начиная с лета прошлого года. Эпидемия и высокая смертность пожилых россиян от ковида привели к резкому снижению числа пенсионеров. Свою роль также сыграла политика властей в отношении людей пенсионного возраста, отмечают в Росстате. Там напомнили, что до начала действия пенсионной реформы в стране непрерывно увеличивалось число получателей пенсий. В 18-м году их было больше 43,5 миллионов человек. Власти ответили реформой о постепенном повышении возраста выхода на пенсию. После её старта число пенсионеров в России стало уменьшаться. В ведомстве назвали сокращение максимальным за всю историю доступной статистики, её ведут с конца 90-х годов.

По итогам первого квартала этого года в России насчитывалось около 42-х с половиной миллионов пенсионеров. Из-за серьезного сокращения расходы Пенсионного фонда на выплаты пожилым людям уменьшились на 240 миллиардов рублей, подсчитали в Росстате.